VfB-Verteidiger nicht beim DFB: Konkurrenz auf links – warum ist Mittelstädt nur die Nummer drei?

Lange hat es keinen passenden Linksverteidiger gegeben. Jetzt schwingt sich David Raum zur Stammkraft auf. Dahinter steht plötzlich Nathaniel Brown vor dem VfB-Profi.
David Raum ist gerne vorne dabei, wie er selbst mit vergnügtem Gesicht sagt. Vor allem wenn es um den Spaß außerhalb des Fußballfeldes geht. Dann bringt er die Mitspieler mit seiner lockeren Art zum Schmunzeln, organisiert zuverlässig Mannschaftsabende und versprüht im Quartier der deutschen Nationalmannschaft reichlich positive Energie. „Er ist ein Kaugummi in der Gruppe“, sagt der Bundestrainer Julian Nagelsmann über den 27-Jährigen, „er hat zu allen Spielern in der Mannschaft einen guten Draht und kann sie zusammenhalten.“