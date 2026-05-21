Nun hat Julian Nagelsmann offiziell bekannt gegeben, mit welchem Kader er zur Weltmeisterschaft reist. Der Bundestrainer hat diese Profis des VfB Stuttgart nominiert.
Das Heft des kommunikativen Handelns hatte der Bundestrainer zuletzt ja nicht mehr in der Hand. Nach und nach war in den vergangenen Tagen durchgesickert, welche Spieler Julian Nagelsmann in seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und in Kanada berufen wird. Nun herrscht endgültig Klarheit, in Frankfurt hat der Coach nun unter anderem bestätigt, dass vier Profis des VfB Stuttgart im Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stehen.