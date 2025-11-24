Die Nicht-Nominierungen einiger Stuttgarter sorgten zuletzt für Unruhe vor Europa-League-Spielen des VfB. Das soll sich nun durch einen neuen Zeitpunkt der Bekanntgabe ändern.
Es kam schon einige Male vor in dieser Saison, dass rund um den VfB Stuttgart vor den Spielen der Europa League leichte Unruhe herrschte. Der Grund: Am Spieltag selbst gab der DFB den Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt – teils mit überraschenden Nicht-Nominierungen von Stuttgartern. Vor der Partie beim FC Basel (0:2) betraf das Maximilian Mittelstädt, vor dem Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) Angelo Stiller.