Seit der VfB Stuttgart im vergangenen Jahr Winamax als neuen Hauptsponsor präsentiert hat, gab es immer wieder Kritik an dem Wettanbieter aus Frankreich – nicht zuletzt auch vom neuen Investor Porsche.

Eigentlich läuft der Dreijahresvertrag mit dem Unternehmen bis 2026 – er wird aber vorzeitig auslaufen. Wie der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle auf der Mitgliederversammlung im Rahmen der Aussprache verkündete, werde man im kommenden Jahr aus dem Vertrag mit Winamax aussteigen. Dem VfB bringt der Kontrakt nach Informationen unserer Redaktion bis zu acht Millionen Euro pro Jahr ein. Wer ab 2025 neuer Hauptsponsor des VfB wird und damit das Brustring-Trikot ziert, ist noch offen.

Lesen Sie auch

Derweil kündigte Wehrle in seiner Rede am Sonntag an, zwei Partner aus der Region in Kürze dazuzugewinnen. Es handele sich um „große, international renommierte Arbeitgeber. Und damit werden wir weitere Ausrufezeichen setzen.“