VfB Stuttgart: So viel Geld gibt es im DFB-Pokal zu verdienen
Maximilian Mittelstädt küsst den DFB-Pokal. Vergangene Saison hat der VfB durch den Sieg über zehn Millionen Euro verdient. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

An diesem Wochenende startet der DFB-Pokal. Wir geben eine Übersicht über die Prämien.

In der abgelaufenen Runde war der VfB Stuttgart nicht nur sportlicher Pokal-Krösus, sondern auch finanzieller. Logisch: Werden die Prämien seitens des Deutschen Fußball Bundes (DFB) rein nach sportlichem Abschneiden ausgeschüttet. Als Pokalsieger erhielt der VfB insgesamt 10,8 Millionen Euro. Dazu kommen die Mitnahmeeffekte durch den Supercup gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (20.30 Uhr). Dort erhält der Verlierer rund zwei Millionen Euro. Der Gewinner darf sich über Zusatzeinnahmen von etwa drei Millionen Euro freuen. Die durch den Pokalsieg ermöglichte Teilnahme an der Europaleague bringt dem VfB Stuttgart noch einmal garantierte Grundeinnahmen in Höhe von 4,3 Millionen Euro.

 

Der Pokal kann sich also durchaus lohnen. In der an diesem Wochenende beginnenden neuen Runde gibt es noch einmal ein bisschen mehr zu verdienen als in der Saison 2024/25. Insgesamt schüttet der DFB 75 Millionen Euro an die 64 Teilnehmer aus – 800 000 Euro mehr als zuletzt. Für die Teilnahme an der ersten Runde gibt es 211 886 Euro (Vorjahr: 209 453 Euro). Danach verdoppeln sich die Prämien von Runde zu Runde. Der Pokalsieger 2026 kann 10,9 Millionen Euro einstreichen. Der VfB steigt wegen des Supercups verspätet in den Wettbewerb ein. Am 26. August wartet die Hürde Eintracht Braunschweig.

 