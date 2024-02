VfB Stuttgart: Neue Millionen? Bei diesen Platzierungen erhält der VfB mehr TV-Geld

1 Der VfB um Chris Führich, Serhou Guirassy und Enzo Millot (v.l.) hat in dieser Saison oft Grund zum Jubeln. Das schlägt sich auch im Fernsehranking nieder. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Den Stuttgartern winken ab Sommer deutlich höhere Einnahmen. Wie groß muss der Abstand in dieser Saison auf Teams wie den FC Augsburg sein, um sie im Fernseh-Ranking zu überholen? Und um welche Summen geht es?











Link kopiert



Die Gelder durch die TV-Vermarktung sind längst zu einer zentralen Einnahmequelle für die Proficlubs im Fußball geworden – in Deutschland genauso wie in England, Spanien oder Frankreich. Rund eine Milliarde Euro schüttet die Deutsche Fußball-Liga (DFL) derzeit pro Saison an die 18 Bundesligisten aus – bis Sommer 2025, dann gilt ein neuer Rechtevertrag, über den derzeit verhandelt wird.