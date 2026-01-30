VfB Stuttgart in der Europa League: Das VfB-Problem – erst sehr gut, dann sehr wild

Die Stuttgarter haben sich gegen die Young Boys Bern zu sicher gefühlt. Um die Play-offs zu überstehen, braucht es aber wieder mehr Konsequenz, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Schön hat es für ein Weilchen ausgesehen. Zu schön, um wahr zu sein, als der VfB Stuttgart mit 2:0 gegen die Young Boys Bern führte – und für kurze Zeit in der Blitztabelle unter den ersten acht Mannschaften der Europa League stand. Das Unmögliche schien plötzlich möglich für den Fußball-Bundesligisten, weil er eine halbe Stunde wie aus einem Guss spielte. Doch in der Endabrechnung belegt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 3:2-Sieg gegen die Gäste aus der Schweiz nun den elften Rang und muss in die Play-offs.