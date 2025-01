VfB Stuttgart in der Champions League: Nachnominierung? Diese Regeln gelten

1 Nick Woltemade steht nicht auf der Kaderliste, die der VfB im August für die Champions League gemeldet hat. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Stürmer Nick Woltemade ist momentan nicht in der Königsklasse spielberechtigt, könnte aber im Verlauf des Wettbewerbs noch eingreifen – ebenso wie potenzielle Winter-Neuzugänge. Die Einzelheiten.











Zwei Spiele stehen noch aus. Für den VfB Stuttgart geht es im Januar in der Champions League um den Einzug in die Play-offs, wenn das Team in der Hauptrunde auf Slovan Bratislava (21. Januar) und Paris Saint-Germain (29. Januar) trifft. Nicht dabei sein wird dann allerdings einer der zuletzt formstärksten Akteure: Nick Woltemade befindet sich nicht auf der im August gemeldeten Kaderliste und kann vorerst auch nicht nachnominiert werden.