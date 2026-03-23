VfB Stuttgart: „In außergewöhnlicher Form“ – Chris Führich und sein Weg zum DFB

Der Flügelstürmer des VfB kämpft sich nach einer mühsamen Hinrunde nicht zum ersten Mal in seiner Karriere zurück. Folgt ihm bald Teamkollege Maximilian Mittelstädt?
Manchmal kann es ganz schnell gehen. Vor wenigen Tagen noch hatte Chris Führich das Thema Nationalmannschaft kategorisch beiseite geschoben, den alleinigen Fokus auf den VfB Stuttgart gerichtet. „Ich konzentriere mich einfach voll und ganz auf meine Leistung hier. Und was am Ende kommt, das sieht man dann.“ Was kam? Die Berufung ins DFB-Team. Am Montag nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann sowohl Führich als auch dessen VfB-Teamkollegen Angelo Stiller nach, beide stehen im Aufgebot für die kommenden Länderspiele am Freitag (20.45 Uhr) in der Schweiz und am kommenden Montag (20.45 Uhr) in Stuttgart gegen Ghana.