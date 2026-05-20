VfB Stuttgart im Pokalfinale: Supercup und mehr – was in Berlin auf dem Spiel steht

Im Finale um den DFB-Pokal geht es für den VfB gegen den FC Bayern nicht nur um einen Titel mit enormer Strahlkraft, sondern auch um viel Geld und einen zusätzlichen Wettbewerb.
Das Ziel ist klar: Der VfB Stuttgart will im Endspiel um den DFB-Pokal am Samstag (20 Uhr) gegen den FC Bayern in der Außenseiterrolle überraschen – und die Trophäe nach dem Sieg im vergangenen Jahr gegen Arminia Bielefeld (4:2) zum zweiten Mal in Serie nach Bad Cannstatt holen. Ein Sieg im Berliner Olympiastadion hätte aber neben der Titelverteidigung noch weitere Folgen, die bis in die neue Saison hineinwirken. Ein Überblick.