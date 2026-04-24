VfB Stuttgart im Pokalfinale: Nicht am Breitscheidplatz – zwei Optionen für den Fan-Treff in Berlin

An diesem Freitag wird beim Finalisten-Meeting unter anderem über die Fan-Treffpunkte während der Finaltage gesprochen. Für den VfB zeichnen sich zwei mögliche Orte ab.
Noch sind es einige Wochen bis zum Finale im DFB-Pokal am 23. Mai gegen den FC Bayern – die Planungen laufen beim VfB Stuttgart aber seit dem Sieg im Halbfinale gegen den SC Freiburg (2:1 n.V.) auf Hochtouren. Bereits an diesem Freitag brach in aller Frühe eine Delegation des Bundesligisten in Richtung Berlin auf, wo am Tag nach dem Halbfinale das traditionelle Meeting der beiden Finalisten stattfindet. Ein wichtiges Treffen, in dem organisatorische Weichen gestellt werden.