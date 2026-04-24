VfB Stuttgart im Pokalfinale: Nicht am Breitscheidplatz – zwei Optionen für den Fan-Treff in Berlin

An diesem Freitag wird beim Finalisten-Meeting unter anderem über die Fan-Treffpunkte während der Finaltage gesprochen. Für den VfB zeichnen sich zwei mögliche Orte ab.

Noch sind es einige Wochen bis zum Finale im DFB-Pokal am 23. Mai gegen den FC Bayern – die Planungen laufen beim VfB Stuttgart aber seit dem Sieg im Halbfinale gegen den SC Freiburg (2:1 n.V.) auf Hochtouren. Bereits an diesem Freitag brach in aller Frühe eine Delegation des Bundesligisten in Richtung Berlin auf, wo am Tag nach dem Halbfinale das traditionelle Meeting der beiden Finalisten stattfindet. Ein wichtiges Treffen, in dem organisatorische Weichen gestellt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Einzelkritik zum VfB Stuttgart Zauberhafter Tiago Tomas – unsere Noten für die VfB-Profis Der VfB Stuttgart hat im Halbfinale des DFB-Pokals 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet. Neben Vertretern der beiden Endspiel-Teilnehmer sind auch sämtliche beteiligte Behörden sowie der DFB mit dabei – eine große Runde, die bei dem mehrstündigen Termin viel zu besprechen hat. Unter anderem die Orte der Fan-Treffpunkte, an denen sich die Anhänger beider Teams auf das Endspiel einstimmen und ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt wird.

Die Kurve der VfB-Fans steht schon fest – rund um das Marathontor

Fest steht bereits jetzt: Es wird zu einer Änderung für den VfB kommen. Der Breitscheidplatz, der im Vorjahr die zentrale Anlaufstelle für die Stuttgarter Fans war, ist in diesem Jahr von der Stadt Berlin gar nicht erst als Option ausgewiesen – sodass andere Orte in den Fokus rücken.

Siegtorschütze: Tiago Tomas traf im Halbfinale gegen den SC Freiburg zum entscheidenden 2:1. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Während es beim FC Bayern auf den Potsdamer Platz hinausläuft, befinden sich für den VfB nach Informationen unserer Redaktion zwei Möglichkeiten in der engeren Wahl: der Alexanderplatz im Osten der Stadt sowie der Hammarskjöldplatz im Westen bei der Messe.

Fest steht derweil schon jetzt die Zuteilung der Kurven, wobei die für den VfB nicht ganz wunschgemäß verlaufen ist: War man im Vorjahr gegen Arminia Bielefeld noch in der Ostkurve platziert, werden die Stuttgarter Anhänger das Spiel dieses Mal auf der gegenüberliegenden Seite rund um das Marathontor verfolgen – die deutlich unbeliebtere Seite, da die Kurve durch den mittigen Stadionausgang in zwei Abschnitte geteilt wird.

Nichtsdestotrotz ist auch hier wieder mit einer großen Choreo zu rechnen, für die nun die Vorbereitungen in der aktiven Fanszene beginnen. Klar ist: Das Endspiel wird den VfB und seine Anhänger in den kommenden Wochen als Thema stetig begleiten.