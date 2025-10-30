VfB Stuttgart im DFB-Pokal: So viel Geld bringt dem VfB der Einzug ins Achtelfinale

23 Angelo Stiller und Luca Jaquez freuen sich: Der VfB steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter haben in dieser Pokalsaison schon eine Millionensumme an Prämien erspielt – und können die Einnahmen im Verlauf des Wettbewerbs noch deutlich steigern.











Link kopiert



Der DFB-Pokal ist für den VfB Stuttgart nicht nur ein sportlich reizvoller Wettbewerb, sondern auch ein finanziell lukrativer. Für den Einzug ins Achtelfinale durch das 2:0 beim FSV Mainz 05 erhält der Bundesligist vom DFB eine Prämie in Höhe von 847.544 Euro. Zusammen mit dem Antrittsgeld in der ersten Runde (211.886 Euro) und der Prämie für den Einzug in die zweite Runde (423.772 Euro) stehen die Stuttgarter damit in dieser Pokalsaison bereits bei 1,48 Millionen Euro Einnahmen.