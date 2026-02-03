VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Geldstrafe für den VfB wegen Pyros

1 Im Pokal-Achtelfinale in Bochum zündeten die VfB-Fans Pyros. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der DFB sanktioniert das Abbrennen von Pyrotechnik durch VfB-Fans im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Bochum.











Rein sportlich war das Achtelfinale im DFB-Pokal beim VfL Bochum für den VfB Stuttgart erfolgreich (2:0), in finanzieller Hinsicht hat die Partie nun ein Nachspiel für den Bundesligisten. Da die mitgereisten Stuttgarter Anhänger Pyrotechnik zündeten, verhängte das Sportgericht des DFB nun eine Geldstrafe in Höhe von 93.500 Euro. Die Begründung: „unsportliches Verhalten der Anhänger“. Insgesamt wurden 69 Bengalische Feuer gezählt. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich bei der Partie im Dezember aufgrund der Rauchentwicklung um sechs Minuten.