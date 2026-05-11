VfB Stuttgart: Historische Titel-Saison? Die vielen Endspiele und ihre Bedeutung

Junioren, Frauen, Herren: Im Mai reiht sich für den VfB ein Finale an das nächste. Im Nachwuchsbereich verspricht sich Vorstandschef Alexander Wehrle von möglichen Siegen einen Schub.
Es ist sicher keine Übertreibung, dem vergangenen Wochenende eine vereinshistorische Dimension für den VfB Stuttgart zuzuschreiben. Durch den Titelgewinn in der zweiten Liga spielt das Frauenteam des Clubs in der kommenden Saison erstmals in der Bundesliga – in puncto Spielklasse auf Augenhöhe mit den Männern, nach fünfjährigem erheblichem Engagement und drei Aufstiegen in Serie. Dass das zweite Frauenteam am Sonntag zugleich den Sprung in die Oberliga schaffte, machte den Tag für die erst 2021 gegründete Abteilung endgültig zu einem sehr runden und speziellen.