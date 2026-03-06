VfB Stuttgart: „Haben gute Prozesse“ – so blickt Hoeneß auf Ernährung und Diagnostik

Der VfB steht vor weiteren herausfordernden Wochen. Daher rücken Themen wie Belastungssteuerung, Leistungsdiagnostik und Ernährung mehr in den Fokus, als sie es sowieso schon sind.

„Es geht so langsam in die Crunchtime der Saison“, sagte Sebastian Hoeneß vor dem Duell des VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker). Denn der VfB-Cheftrainer kennt den Spielplan aus dem Effeff. Also weiß er genau, dass für seine Mannschaft noch fünf Spiele in rund 18 Tagen bis zur Länderspielunterbrechung anstehen. Und auch, dass – einen Erfolg gegen den FC Porto im Achtelfinale der Europa League vorausgesetzt – danach bis auf Weiteres eine englische Woche die nächste jagt.

Und Hoeneß weiß auch, worauf es jetzt ankommt: „Wichtig ist es jetzt, das Energielevel hochzuhalten. Dazu musst du gut trainieren, gut spielen, das gelingt uns gerade. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt“, führte der Trainer mit Blick auf die kommenden Aufgaben aus. Damit das Energielevel hoch bleiben kann, ist es zudem wichtig, dass der Tank der Sportler noch gut gefüllt ist.

Daher rücken Themengebiete wie Belastungssteuerung, Leistungsdiagnostik und Ernährung etwas mehr in den Fokus, als sie es sowieso schon sind. Wie gut der VfB darauf achtet, belegt beispielsweise die konstant niedrige Zahl an Ausfalltagen aufgrund muskulärer Probleme im Kader. Eine Art der Verletzung, die in fast ausnahmslos allen Fällen auf Ernährungsmängel oder Überbelastung zurückzuführen ist.

Allerdings stehen die angesprochenen Bereiche auch nicht so sehr im Vordergrund, dass deswegen bestehende, gut aufeinander abgestimmte Prozesse auf den Kopf gestellt werden. „Wir fangen jetzt nicht an, Diagnostik noch einmal extra aufzusetzen. Das läuft alles durchgängig. Das Allerwichtigste in dem Kontext ist Kommunikation, der ständige Austausch – sowohl fachbereichsübergreifend im Stab als auch zum Spieler hin. Da braucht es gute Prozesse und ich denke, dass wir die haben“, präzisierte der Trainer.

Nina Fischer kümmert sich um die Ernährung beim Profiteam des VfB. Foto: Pressefoto Baumann

Auch im ernährungswissenschaftlichen Bereich sieht er den Club gut aufgestellt. Neben einem eigenen Koch für das Team kümmert sich eine Ernährungsberaterin um die Bedürfnisse der Mannschaft. „Da haben wir mit Nina Fischer jemanden, der das Thema im Blick hat und uns zusammen mit anderen Mitarbeitern im Staff sehr gut unterstützt. Auch da sind wir gut aufgestellt“, so Hoeneß weiter, der unabhängig davon „ein großer Verfechter“ davon ist, dass „Ernährung, Energie, Überernährung und Regeneration im heutigen Spitzensport eine Bedeutung haben.“

Wie gut der Club aufgestellt ist, wird der weitere Saisonverlauf zeigen. Denn zumindest bis zur Länderspielunterbrechung ist der VfB noch auf drei Hochzeiten vertreten.