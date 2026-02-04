VfB Stuttgart bei Holstein Kiel: „Das 1:0 war der Dosenöffner“

Nach dem 3:0 des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel im DFB-Pokal haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Im Viertelfinale des DFB-Pokals ist der VfB Stuttgart bei Holstein Kiel angetreten. Die Kieler stemmten sich dem Favoriten mit aller Macht entgegen, zwangen VfB-Trainer Hoeneß auch zu Umstellungen im Spiel. Nach dem Dosenöffner des 1:0 spielte seine Mannschaft die Partie unter den schwierigen Bedingungen souverän runter. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.