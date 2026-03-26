VfB-Profi zurück im DFB-Team: Nachnominierter Stiller steht gegen die Schweiz in der Startelf

Angelo Stiller wird bei seiner DFB-Rückkehr von Beginn an spielen. Das hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Tag vor der Partie gegen die Schweiz verraten.
Angelo Stiller steht nach seiner Nachnominierung für den verletzten Bayern-Star Aleksandar Pavlović beim ersten WM-Härtetest in der Schweiz direkt in der Startelf. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Test-Länderspiel der Nationalmannschaft im WM-Jahr am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im mit 34.316 Zuschauern ausverkauften St. Jakob-Park in Basel an. Neben Stiller beginnt demnach Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld.