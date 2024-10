VfB in der Champions League: Stornierte Tickets: Wie ist die Juventus-Praxis mit EU-Recht vereinbar?

VfB in der Champions League

1 VfB-Fans in Madrid. Außerhalb des Gästeblocks ist es in der Champions League schwer, an Karten zu kommen. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Vergabepraxis der Tickets von Juventus Turin war für die Fans des VfB Stuttgart ein Ärgernis, weil viele Bestellungen aus Deutschland von den Gastgebern storniert wurden. Sportrechtsexperte Marius Breucker erläutert die rechtlichen Hintergründe.











Link kopiert



Sonderlich groß ist das Kontingent nicht, das den Fans des VfB Stuttgart beim Champions-League-Spiel am Dienstagabend (21 Uhr) bei Juventus Turin zur Verfügung steht. 2099 Karten haben die Gäste erhalten, was fünf Prozent der in der Königsklasse üblichen Verfügbarkeit darstellt.