VfB gegen Freiburg im Pokal: „Völlig neutral“ – Özdemir und Kretschmann kokettieren mit VfB-Sympathien

Mit einem Augenzwinkern haben die beiden Grünen-Politiker das Halbfinale im DFB-Pokal kommentiert – und dabei ihren Herzensverein verleugnet. Ein bisschen zumindest.
Eigentlich hat Cem Özdemir gerade anderes zu tun. Der designierte Ministerpräsident von Baden-Württemberg muss in den Koalitionsgesprächen mit der CDU eine neue Landesregierung schmieden. Für Fußball bleibt da keine Zeit. Eigentlich. Am Donnerstagabend klappte es aber doch – neben anderen illustren Gästen, fand sich der 60-Jährige auf der Haupttribüne der MHP-Arena.