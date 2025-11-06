VfB gegen Feyenoord: Dank starker Schlussphase – VfB feiert zweiten Sieg in der Europa League

Der VfB Stuttgart gewinnt in der Europa League auch sein zweites Heimspiel. Gegen Feyenoord Rotterdam dreht die Mannschaft von Sebastian Hoeneß spät auf.
Angeführt von Bilal El Khannouss und Deniz Undav hat der VfB Stuttgart mit späten Toren das dringend benötigte Erfolgserlebnis in der Europa League gefeiert. Die Offensivspieler wurden beim hart erkämpften 2:0 (0:0) gegen Feyenoord Rottedam zu den umjubelten Matchwinnern. In der 84. Minute erlöste El Khannouss den schwäbischen DFB-Pokalsieger mit einem Kopfball unter die Latte. Deniz Undav (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.