VfB bei Celtic Glasgow: Kantersieg im Celtic Park – VfB macht großen Schritt Richtung EL-Achtelfinale

Der VfB Stuttgart ist am Donnerstag im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei Celtic Glasgow zu Gast gewesen – und ging als Sieger vom Platz. Matchwinner war Bilal El Khannouss.
Dank Doppelpacker Bilal El Khannouss, Jamie Leweling und Tiago Tomás hat der VfB Stuttgart glänzende Aussichten auf das erste Europapokal-Achtelfinale seit 13 Jahren. Mit dem verdienten 4:1 (2:1) im emotionalen Auswärts-Auftritt beim schottischen Meister Celtic Glasgow stehen die Schwaben vor dem Playoff-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag sehr gut da.