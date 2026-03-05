Vetternwirtschaft bei der AfD: Markus Frohnmaier unter Druck – Auch der Adoptivvater hat einen AfD-Job

Der AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg gerät wegen neuer Vorwürfe massiv in Erklärungsnot. Nicht nur die Ehefrau, auch sein Adoptivvater ist in einem AfD-Büro angestellt.
Erst die Ehefrau, jetzt auch der Vater: Gegen den AfD-Spitzenkandidaten bei der baden-württembergischen Landtagswahl, Markus Frohnmaier, gibt es neue Vorwürfe in der AfD-Vetternwirtschaftsaffäre. Demnach verfügt auch sein Adoptivvater über eine Stelle in einem AfD-Büro und erhält damit indirekt Geld aus öffentlichen Mitteln.