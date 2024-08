In der schnelllebigen Welt der sozialen Medien entstehen Trends oft über Nacht, und TikTok ist dabei besonders bekannt für seine Fähigkeit, virale Phänomene zu kreieren. Einer dieser Trends, der seit August 2024 die Plattform dominiert, ist der „Very Demure“-Trend. Doch was steckt dahinter?

Ursprung und Bedeutung des Trends

Der „Very Demure“-Trend geht auf die TikTokerin Jools Lebron zurück, die sich selbst als „fierce diva“ bezeichnet und eine Vorliebe für satirische Kommentare hat. In einem ihrer mittlerweile viralen Videos erklärt Lebron auf humorvolle Weise, wie sie es schafft, im Berufsleben „very demure“ (sehr sittsam) und „very mindful“ (sehr achtsam) aufzutreten. Sie beschreibt etwa, wie sie ihr Make-up für die Arbeit wählt – was in Wirklichkeit alles andere als zurückhaltend ist – und wie wichtig es sei, sich im Job „bescheiden“ zu verhalten. Ihr ironischer Ton und die bewusste Übertreibung machen schnell deutlich, dass es sich um eine Persiflage handelt.

Der Begriff „demure“ bedeutet eigentlich „sittsam, bescheiden und schüchtern“ und wird traditionell oft verwendet, um Frauen zu beschreiben. In Lebrons Videos wird dieser Begriff jedoch verdreht und humorvoll überspitzt, um die Absurdität von starren gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen zu verdeutlichen. Die ironische Anwendung von „demure“ auf übertriebene oder gar unangemessene Situationen hat schnell dazu geführt, dass der Trend auf TikTok durch die Decke ging.

Warum der „Very Demure“-Trend viral ging

Das Erfolgspotenzial von Trends auf TikTok hängt oft von der richtigen Mischung aus Humor, Identifikationspotenzial und Timing ab. Jools Lebron traf mit ihrem „Very Demure, Very Mindful“-Video genau den Nerv der Zeit. In einer digitalen Welt, die zunehmend von Perfektionismus und der „Clean Girl Aesthetic“ geprägt ist, bietet dieser Trend eine willkommene Erfrischung. Viele TikTok-Nutzer begannen, eigene Videos zu erstellen, in denen sie auf humorvolle Weise zeigen, wie sie alltägliche Handlungen – vom Essen eines Sandwiches bis zum Schminken – „sehr demure“ ausführen.

Das Besondere an diesem Trend ist die spielerische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen. Lebron kritisiert subtil die Erwartung, dass Frauen sich in bestimmten Kontexten besonders bescheiden und angepasst verhalten sollen, und dreht diese Erwartung ins Lächerliche. Dies hat dazu geführt, dass der Trend weit über die TikTok-Community hinaus für Diskussionen gesorgt hat.

Satire und gesellschaftliche Relevanz

Obwohl der „Very Demure, Very Mindful“ Trend auf den ersten Blick wie eine einfache Parodie wirkt, steckt doch mehr dahinter. Er reflektiert eine zunehmende Skepsis gegenüber den starren Geschlechterrollen und den oft unerreichbaren Standards, die Frauen in der Öffentlichkeit auferlegt werden. In einer Zeit, in der „Tradwife“-Bewegungen und die „Clean Girl Aesthetic“ oft unreflektiert gefeiert werden, setzt dieser Trend ein ironisches Zeichen und hinterfragt, warum Frauen überhaupt „demure“ sein müssen, um ernst genommen zu werden.