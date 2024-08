TikTok: Der „Just give me my money“-Trend erklärt

Der „Just give me my money“-Trend erklärt

1 Der Trend funktioniert nur in der Gruppe. Foto: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock.com

Der „Just give me my money"-Trend ist gerade überall auf TikTok. Erfahren Sie hier, wie der Prank funktioniert und woher er kommt.











Der Trend „Just give me money“ ist schnell erklärt. Eine Gruppe von Leuten stellt sich vor die Kamera und wiederholt den Satz „Just give me my money“. Danach wird von allen euphorisch geklatscht. Die Wendung besteht darin, dass eine Person nicht eingeweiht ist und nach ihrem Zug mit Stille bestraft wird. Die Reaktion dieser Person ist der eigentliche Grund, weshalb das Video gemacht wird. Oftmals reagieren die Nichteingeweihten beschämt und leicht verärgert, bevor sie verstehen, was passiert ist und dann loslachen. Es gibt aber auch negative Reaktionen auf den Prank.