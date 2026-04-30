Durch die geplante S-Bahn-Station Mittnachtstraße droht eine Verwechslungsgefahr mit der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle. Regionalverband und Deutsche Bahn zeigen sich offen.

Seit mehr als 15 Jahren laufen inzwischen die Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 bereits, noch sehr viel länger die Planungen für das Milliarden schwere Bahnprojekt mit dem Durchgangsbahnhof. Doch nun soll sich ein kleines, aber bedeutendes Detail ändern. Die geplante, neue S-Bahn-Haltestelle im Stuttgarter Norden, an der fast alle Linen halten werden, soll einen anderen Namen erhalten: Aus Mittnachtstraße soll Rosenstein werden.

Aus Mittnachtstraße soll Rosenstein werden Der Grund: Es besteht Verwechslungsgefahr. Denn eine Haltestelle Mittnachtstraße gibt es bereits in der Landeshauptstadt. Auch wenn es sich dabei lediglich um eine Stadtbahnhaltestelle handelt, gibt es im öffentlichen Nahverkehr grundsätzlich die eiserne Regel gleichlautende Namen zu vermeiden. Zumal die beiden Anlaufstellen in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Denn das sorgt in der Regel für Missverständnisse. Vor allem bei der Suche nach Verbindungen im Internet oder über die VVS-App auf dem Smartphone.

Darauf machte ein Bürger bei der Einwohnerversammlung für den Stadtbezirk Stuttgart-Nord die Rathausspitze aufmerksam. Sein Vorschlag: Da sich die neue S-Bahn-Haltestelle an der Rosensteinstraße liege, könnte diese auch „Rosenstein“ sein. „Das hätte auch einen viel besseren Klang als Mittnachtstraße“, befand OB Frank Nopper spontan.

Entscheidung fällt erst bei Inbetriebnahme von S21

Offenbar steht der Anwohner mit seiner Meinung nicht alleine da. Denn auch der für die S-Bahn im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) verantwortliche Regionalverband Stuttgart hat sich bereits mit der Namensgebung befasst. „Er kann sich mit Rosenstein sehr gut anfreunden und befürwortet dies grundsätzlich“, betonte Baubürgermeister Peter Pätzold. Doch eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Zwar gab es einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion in der Regionalversammlung, „dieser wurde aber vertagt“, erklärt ein Sprecher des Verbandes. Grund dafür seien erhebliche Schwierigkeiten bei einer Namensänderung während der Bauphase. Eine Entscheidung solle mit der Inbetriebnahme der neuen S-Bahn-Haltestelle fallen. Grundsätzlich stehe der Regionalverband der Idee aber wohlwollend gegenüber, weil man durchaus die Verwechslungsgefahr erkenne.

Auch die Deutsche Bahn könne das Anliegen sehr gut verstehen. „Wir befinden uns zu dem nachvollziehbaren Wunsch einer Anpassung des derzeit noch offiziellen Haltstellennamens ‚Mittnachtstraße’ in ‚Rosenstein’ im Abstimmungsprozess mit den S-21-Projektpartnern“ erklärt ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Zeitung.

Warum allerdings alle Beteiligten nicht bereits früher auf die drohende Namensdopplung aufmerksam geworden sind, bleibt eine offene Frage. Schließlich ist ein solches Problem in Stuttgart nicht ganz unbekannt. Die gleichlautenden Stadtbahnhaltestellen am Wilhelmsplatz im Stuttgarter Süden und in Bad Cannstatt sorgt bei Ortsfremden immer wieder für Irritationen. Die Stuttgarter hingegen haben sich über die Jahre daran schon lange gewöhnt, ebenso dass bei Stuttgart 21 alles ein wenig länger dauert.