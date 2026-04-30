Durch die geplante S-Bahn-Station Mittnachtstraße droht eine Verwechslungsgefahr mit der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle. Regionalverband und Deutsche Bahn zeigen sich offen.
Seit mehr als 15 Jahren laufen inzwischen die Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 bereits, noch sehr viel länger die Planungen für das Milliarden schwere Bahnprojekt mit dem Durchgangsbahnhof. Doch nun soll sich ein kleines, aber bedeutendes Detail ändern. Die geplante, neue S-Bahn-Haltestelle im Stuttgarter Norden, an der fast alle Linen halten werden, soll einen anderen Namen erhalten: Aus Mittnachtstraße soll Rosenstein werden.