Verleihung des Guide Michelin: Welche Michelin-Sterne hat es im Kreis Böblingen je gegeben?

Seit 60 Jahren verleiht der Guide Michelin in Deutschland seine Sterne. Auch im Landkreis haben Restaurants die Auszeichnung bekommen – und teils wieder verloren. Ein Überblick.

Gourmetfreunde erwarten jedes Jahr mit Spannung, welche Sterne der Gastronomieführer Guide Michelin an die Spitzenküchen in Deutschland verleiht. Am Dienstag, 23. Juni, ist es wieder so weit, dann werden Restaurants mit ein, zwei oder drei Sternen ausgezeichnet. Das Ereignis der Haute Cuisine gibt es in Deutschland seit 60 Jahren: 1966 verlieh der Guide Michelin hierzulande erstmals seine Auszeichnungen. Entstanden ist der Gastronomieführer schon im Jahr 1900 in Frankreich.

Welche Sterne hat es seither im Kreis Böblingen gegeben? Den ersten „Macaron“, wie der Stern in Frankreich umgangssprachlich bezeichnet wird, bekam die Feinschmeckerstube Eichholz in Sindelfingen. Viermal, nämlich 1980, 1981, 1982 und 1983, durfte das erste Gourmetlokal des Landkreises die rote Plakette neben seine Eingangstüre hängen. Bei den anschließenden Verleihungen ging das Restaurant wieder leer aus, das Lokal ist längst Geschichte.

Sternekoch Feckl hofft auf den 40. Michelin-Stern

Der nächste Stern ging 1987 in Leonberg auf. Dort wurde Franz Feckls Küchenteam im Schloss Höfingen mit dem Gütesiegel der Gourmetwelt ausgezeichnet. Fortan bekam er jedes Jahr aufs Neue einen Michelin-Stern verliehen – allerdings ab dem Jahr 2000 nicht mehr in Leonberg, sondern fortan im Landhaus Feckl, das er in jenem Jahr in Ehningen neu gründete. Bekommt er am Dienstag erneut einen Stern verliehen, ist ihm diese Ehre 40 Mal in Folge ohne Unterbrechung zuteil geworden. Das hat außer ihm in Deutschland kein Koch geschafft. Wenige andere Häuser, die teils sogar noch länger mit einem Stern geschmückt sind, hatten wechselnde Küchenchefs.

Franz Feckl eröffnete im Jahr 2000 das Landhaus Feckl, seither trägt es einen Stern. Foto: Stefanie Schlecht

In den Jahren 1989 und 1990 wurde das Böblinger Restaurant Wanner Exquisit mit einem Stern in den Gourmetführer aufgenommen. Es gehörte zum Hotel Wanner, das gegenüber des Bärenkinos seine Gäste empfing. Der Chefkoch verletzte sich bei einem Unfall schwer, weshalb das Restaurant bereits nach kurzer Betriebszeit wieder schließen musste. Das Hotel wurde noch eine Weile weiterbetrieben.

Seit dem Jahr 2014 leuchtet im beschaulichen Waldenbuch ein Stern: Der Küchenchef Patrick Giboin, der inzwischen das Fässle in Degerloch führt, bekam dort drei Jahre lang die Michelin-Auszeichnung verliehen. Erik Metzger trat 2016 seine Nachfolge als Küchenchef an und erhielt nahtlos ab 2017 den Stern. Er hält ihn bis heute. Bundesweit erregte Metzger Interesse, da der damals 23-Jährige seinerzeit der jüngste Sternekoch Deutschlands war.

Drei Jahre lang ein Michelin-Stern in Herrenberg

Einen Stern, der bereits nach drei Jahren wieder verglühte, bekam das Restaurant Nova in Herrenberg-Gültstein mit dem jungen Küchenchef David Höller. Es war mit nur 18 Tischen eine kleine Gourmet-Oase gewesen im familiengeführten Römerhof. Höllers Team wurde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ein Stern verliehen. Im Frühjahr 2022, kurz nach der Michelin-Verleihung, kündigte Höller überraschend, das Nova ist seitdem Geschichte.

Den grünen Stern, den der Guide Michelin 2020 einführte, erhielt der Böblinger Gastronom Timo Böckle für sein Restaurant Reussenstein 2024 und 2025 für herausragende Nachhaltigkeit. Da der Guide Michelin den Grünen Stern abgeschafft hat, ist er somit in Böblingen passé.