Verleihung des Guide Michelin: Welche Michelin-Sterne hat es im Kreis Böblingen je gegeben?

Seit 60 Jahren verleiht der Guide Michelin in Deutschland seine Sterne. Auch im Landkreis haben Restaurants die Auszeichnung bekommen – und teils wieder verloren. Ein Überblick.
Gourmetfreunde erwarten jedes Jahr mit Spannung, welche Sterne der Gastronomieführer Guide Michelin an die Spitzenküchen in Deutschland verleiht. Am Dienstag, 23. Juni, ist es wieder so weit, dann werden Restaurants mit ein, zwei oder drei Sternen ausgezeichnet. Das Ereignis der Haute Cuisine gibt es in Deutschland seit 60 Jahren: 1966 verlieh der Guide Michelin hierzulande erstmals seine Auszeichnungen. Entstanden ist der Gastronomieführer schon im Jahr 1900 in Frankreich.