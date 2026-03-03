Vergütung des Mercedes-Vorstands: So viel hat Ola Källenius 2025 verdient

Die Absatzkrise spiegelt sich im Vergütungsbericht von Mercedes-Benz wider. Und dies zeigt sich gut erkennbar auch am Verdienst von Konzernchef Ola Källenius.
Der Vergütungsbericht von Mercedes-Benz kann getrost als eigene Wirtschaftswissenschaft betrachtet werden. Der Verdienst des Vorstands unterliegt nämlich einem komplexen Berechnungssystem. Dazu zählen eine fixe und eine variable Honorierung der eigenen Leistung, mehr gewichtet wird allerdings, wie die Ergebnisse des Unternehmens ausgefallen sind.