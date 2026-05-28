Verein droht Sturz in vierte Liga: Finanzlücke bei 1860 München – Investor Ismaik poltert

Der TSV 1860 München hat ein Riesenproblem: Der Investor hat Darlehen aufgekündigt. Dem klammen Traditionsverein droht der Absturz in die Viertklassigkeit.
In der Debatte um den drohenden Lizenzentzug beim TSV 1860 München hat sich der umstrittene Investor Hasan Ismaik nun öffentlich zu Wort gemeldet. Der Geschäftsmann aus Abu Dhabi bestätigte bei Instagram die Kündigung bestehender Darlehensverträge, wie zunächst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte. Gleichzeitig hat Ismaik nach eigenen Angaben ein neues Finanzierungsmodell mit besseren Konditionen vorgelegt.