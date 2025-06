Veranstalter ziehen Konsequenzen: Rechtsextremer Protest auch in Stuttgart gegen den CSD geplant

Rechtsextremer Protest auch in Stuttgart gegen den CSD geplant

1 Die Regenbogenfahne zieht am 26. Juli erneut durch die Stuttgarter Innenstadt. Foto: dpa

Wie in Pforzheim ruft auch in Stuttgart eine rechtsextreme Gruppe dazu auf, gegen den CSD am 26. Juli zu protestieren. Welche Konsequenzen ziehen die Veranstalter daraus?











In vielen Städten trifft die bunte Vielfalt auf braune Proteste. Die Anfeindungen gegen queere Veranstaltungen haben, wie Kai Bölle, Vorstandsmitglied des Vereins CSD Deutschland, gegenüber der Presseagentur dpa voller Sorge berichtet, bundesweit „eine neue Qualität bekommen“. Nach Pforzheim ist nun auch Stuttgart betroffen. Eine rechtsextreme Gruppe, die sich „Stuttgart Revolte“ nennt, mobilisiert in den sozialen Medien gegen die Pride-Demonstration, die am 26. Juli vom Feuersee zum Schlossplatz führt.