USA-Reise des Stuttgarter Balletts: Wie Trumps Politik die Lust auf „Onegin“ verdirbt

Das Stuttgarter Ballett ist es gewohnt, auch bei Gastspielen vor vollen Rängen zu tanzen. Im Kennedy Center in Washington könnte es wegen Trumps Allmachtspolitik anders kommen.
Er ist überall. „Wir haben das Kennedy Center übernommen. Uns gefiel nicht, was sie dort zeigen“, so zitierte ARD-Korrespondent Ralf Borchard im Februar den US-Präsidenten Donald Trump. Der hatte kurz nach seinem zweiten Amtsantritt auch im Fall des Kulturzentrums in Washington getan, was er nicht lassen kann: Demokraten feuern, sich selbst zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats machen, einen Vertrauten als Geschäftsführer einsetzen. Das Ziel ist klar formuliert: Ein im Trumpschen Sinne „gutes“ Programm, also nichts „Wokes“, „Progressives“.