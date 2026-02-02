Umstrittenes Wahlplakat: CDU-Staatssekretär Lorek wirbt in Feuerwehr-Uniform

Wahlwerbung in Uniform – das ist eigentlich tabu. Der Justizstaatssekretär Lorek (CDU) aber posiert im Feuerwehrdress. Nun will er auf die Bilder verzichten – soweit noch möglich.
Der Feuerwehr ist Siegfried Lorek (48) schon seit Kindertagen verbunden. Bereits mit elf Jahren trat er nach eigenen Angaben in die Jugendfeuerwehr ein. Noch heute, als CDU-Landtagsabgeordneter und Staatssekretär im Justizministerium, engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr seiner Heimatstadt Winnenden. Ihm sei es wichtig, sagt Lorek, „dass Politiker nicht nur über das Ehrenamt sprechen, sondern selbst …mit gutem Beispiel vorangehen“. Ein wenig schielt der Ex-Polizist und Politiker dabei aber auch auf die Wähler. Er mache sein Engagement „in zurückhaltender Weise sichtbar, ohne die Feuerwehr zu instrumentalisieren“. Mit der Zurückhaltung war es im laufenden Landtagswahlkampf allerdings nicht so weit her. Auf Großplakaten, Flugblättern und seiner Internetseite präsentierte sich Lorek in Feuerwehruniform samt Helm. Auf der Brust prangte sein Name. „Immer im Einsatz“ stand als Botschaft darunter. In der von Feuerwehr gestellten Dienstkleidung ging der CDU-Mann also ganz offensichtlich auf Stimmenfang.