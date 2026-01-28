Drei Fraktionen im Gemeinderat legen sich für den teuren Neubau noch nicht fest. „Eine Landeshauptstadt muss solche Projekte machen“, sagt der Kulturbürgermeister.

Zwei Ausschüsse des Gemeinderates haben am Dienstag Bauaufträge für das 115 Millionen Euro teure, umstrittene Haus für Film und Medien beschossen. Eine Vorentscheidung zum Bau ist damit aber nicht gefallen, denn die Aufträge (15,9 Millionen) können nur erteilt werden, wenn der Gemeinderat an diesem Donnerstag den Neubau zwischen der Leonhardskirche und dem neuen Breuninger-Parkhaus gutheißt.

Der Bund der Steuerzahler rief die Stadträte am Dienstag per Pressemitteilung dazu auf, „in Anbetracht der kritischen Haushaltslage dem Bau des Filmhauses nicht zuzustimmen“, so der Landesvorsitzende Eike Möller. Nachdem in Stuttgart wegen finanzieller Engpässe Schulsanierungen verschoben werden mussten, sollte man den Traum vom Filmhaus aufgeben. „Erst die Pflicht, dann die Kür“, so Möller.

Etat liegt Regierungspräsidium noch nicht vor

Die Stadt plant im Doppelhaushalt 2026/27 mit 848 Millionen Euro neuen Schulden, bis 2030 könnten 2,8 Milliarden erreicht werden. Der Etat liegt dem Regierungspräsidium (RP) bisher nicht zur Genehmigung vor. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte die Behörde, es sei möglich, dass sie gegebenenfalls zu dem Ergebnis kommen könne, „dass die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigungen nicht in voller Höhe genehmigt werden können“. Das gleiche gelte für Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre. Darauf sei die Stadt hingewiesen worden.

CDU und Grüne (28 von 60 Räten) wollen am Donnerstag für den Neubau stimmen. CDU-Fraktionschef Alexander Kotz spricht von einem „architektonischen Highlight“. Medienbildung, für die das Haus auch stehen soll, sei ein wichtiges Thema. Petra Rühle erklärte das Haus für die Grünen zum „Ort für Demokratiebildung“. Es setze einen „wichtigen Impuls für die Kreativbranche“.

„Axthieb für Kultur“ befürchtet

Festgelegt haben sich auch Linksbündnis, die Gruppe Puls und die FDP – sie sind dagegen. Hannes Rockenbach (Linke/SÖS-plus) sprach von einem „fatalen Zeichen in die Stadtgesellschaft, wenn wir das durchwinken“. Erst stünden Schul- und Brückensanierungen, also „Schwarzbrot“ an. Das Haus löse auch keine Medienprobleme. „Es ist das richtige Projekt zur falschen Zeit“, sagte Cornelius Hummel für die FDP. Bildung gehe vor Bewegtbild. Solange Schulen sanierungsbedürftig seien, könne die FDP nicht zustimmen. Christoph Ozasek erklärte für die Puls-Gruppe den Neubau zum „Axthieb für die Kultur“, weil die laufenden Kosten in deren Etat eingespart werden müssten. Das Haus sei 2020 für 47 Millionen Euro geplant worden. Medienkompetenz gegen Desinformation in sozialen Medien werde darin nicht entwickelt werden können.

So stellt sich das Haus vom Züblin-Parkhaus aus dar. Foto: DMAA

Die Fraktionen SPD/Volt, Freie Wähler und AfD wollen intern noch diskutieren. „Unabdingbar und notwendig ist das nicht, wir sind im Zwiespalt“, sagte Michael Schrade für die Freien Wähler. „Stuttgart ist kein kleines Hollywood. Wir sollten uns um die wahren Probleme kümmern“, das sei die Autoindustrie, sagte der AfD-Fraktionschef Michael Mayer. Stuttgart brauche einen Nachfolger für das kommunale Kino, aber „bewusst auf Leuchttürme zu verzichten“ sei auch kein schlechteres Signal als zuzustimmen, sagte Tillmann Bollow (Volt) für SPD/ Volt. Man sei „noch unentschieden“.

Der Signalgebung widersprach Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) vehement. „Eine Stadt muss auch solche Projekt machen, eine Landeshauptstadt erst recht“. Meyer kündigte an, die Betriebskosten auf zwei Millionen Euro halbieren zu wollen, die Folgekosten lägen dann bei 7,4 Millionen pro Jahr. Da es noch kein Betriebskonzept gibt ist unklar, welche Auswirkung die Kürzung hätte. Laut Hochbauamtsleiter Peter Holzer hat die Stadt zur Bauvorbereitung 10,6 Millionen ausgegeben, 15,4 Millionen seien insgesamt durch Verträge gebunden.

Kulturbürgermeister wirbt für Neubau