TVB Stuttgart: Das Erbe von Bitter – warum dreht sich das Torwartkarussell beim TVB so rasant?

Seit dem Abgang von Jogi Bitter hat der TVB Stuttgart eine hohe Fluktuation zwischen den Pfosten. Woran liegt das muntere Torwart-wechsel-dich-Spielchen beim Handball-Bundesligisten?

Johannes „Jogi“ Bitter war eine Bank. Von Januar 2016 bis 2021 hütete der ehemalige Nationalkeeper (175 Länderspiele) erfolgreich das Tor des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. In der Zeit danach kam es häufig zu einem munteren Wechselspielchen zwischen den Pfosten. Nur einer hielt es ähnlich lange aus wie Bitter: Miljan Vujovic. Der slowenische Nationalkeeper kam im Februar 2022 und verlässt den TVB nun im kommenden Sommer. Nach Informationen unserer Redaktion zeigt unter anderem Bundesligarivale ThSV Eisenach Interesse an dem 25-Jährigen.

„Wir haben nicht mehr die Kontinuität hinbekommen, wie mit Jogi. Das ist ein Thema, bei dem wir in Zukunft versuchen werden, wieder mehr Konstanz reinzubringen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Schweikardt vor dem Bundesligastart 2026 am 10. Februar (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen den ThSV Eisenach.

Der Reihe nach. In die großen Fußstapfen des emotionalen Leaders Bitter trat zunächst der ruhige, introvertierte Tobias Thulin. Der Schwede kam mit viel Vorschusslorbeeren als eines der größten Torwarttalente Eurpoas vom SC Magdeburg nach Stuttgart und hütete in der Saison 2021/22, zunächst mit Routiner Primoz Prost, das TVB-Tor. Die Erwartungen konnte der 1,98 Meter große Thulin (inzwischen beim ungarischen Topclub Pick Szeged unter Vertrag) nicht erfüllen.

Ivan Pesic hilft aus

Bereits im November 2021 legte der TVB mit der Verpflichtung des Kroaten Ivan Pesic vom damaligen belarussischen Meister und Pokalsieger Meshkov Brest nach und wirbelte die Torwarthierarchie damit ziemlich durcheinander. Dass Pesic am Saisonende wieder gehen wird, war schon bei der Verpflichtung klar. Den Vertrag für die Saison 2022/23 beim HBC Nantes in Frankreich hatte der 36-Jährige bereits unterschrieben. Im Juni 2022 gingen der TVB und Thulin vorzeitig getrennte Wege.

Zur Saison 2022/23 hieß das Torwartduo Miljan Vujovic, der vorzeitig schon im Februar 2022 vom slowenischen Topclub RK Celje zum TVB gekommen war, und Silvio Heinevetter (41). Der ehemalige deutsche Nationalkeeper stand davor bei der MT Melsungen zwischen den Pfosten. Immerhin zwei Jahre hatte dieses Gespann Bestand, dann nahm das Torwart-Wechsel-dich-Spielchen wieder Fahrt auf.

Den am Ende der Saison 2023/24 auslaufenden Vertrag mit Heinevetter verlängerte der TVB nicht. Man setzte neben Vujovic auf den jungen Luka Krivokapic. Der Serbe hatte im Alter von 22 Jahren nach der Station beim spanischen Erstligisten Puerto Sagunto in Stuttgart angeheuert und erhielt einen langfristigen Kontrakt bis zum Sommer 2028. Seine Verpflichtung erwies sich als Flop. Im November 2024 legte der TVB mit dem Transfer des französischen Europameister-Torwarts Samir Bellahcene (30) vom THW Kiel nach. Im Januar 2025 gab man Krivokapic mit sofortiger Wirkung zum spanischen Erstligisten Balonman Cangas ab, die Verhandlungen über die Auflösung seines Vertrags sind derzeit im Gange.

Ivan Pesic, Tobias Thulin, Miljan Vujovic: Drei Keeper waren einer zu viel. Foto: IMAGO/Lobeca

Aushilfskraft Bellahcene verabschiedete sich am Ende der Saison 2024/25 zu Dinamo Bukarest. Der TVB und sein neuer Trainer Misha Kaufmann holten Daniel Rebmann vom Absteiger SG BBM Bietigheim. Im November 2025 war der Ex-Göppinger schon wieder weg. Der 32-Jährige schloss sich dem Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten an, im Gegenzug kam von den Galliern von der Alb der Pole Mateusz Kornecki.

Mit Kornecki wurde nun der Vertrag in der EM-Pause bis 2027 verlängert. Der 31-Jährige bildet in der Saison 2025/26 ein Torwartduo mit Mohamed El-Tayar. Der Ägypter kommt vom HSV Hamburg und ersetzt Vujovic. Ob die beiden den Ansprüchen gerecht werden?

„Das Gespann passt, sonst hätten wir es nicht so zusammengestellt. El-Tayar hat in Balingen und Hamburg bewiesen, dass er Spiele gewinnen kann. Mit seiner Erfahrung, die er in der Bundesliga gemacht hat, trauen wir ihm weitere Schritt zu. Auch Kornecki hat zuletzt gut gehalten“, sagt Schweikardt, der sich insgesamt mehr Kontinuität im Kader wünscht: „Nicht nur bei den Torhütern, sondern auch insgesamt bauen wir die Mannschaft so um, dass sie zu der Spielweise unseres Trainers passt. Am Ende streben wir alle nach Konstanz, aber das geht nur, wenn man die entsprechenden Erfolge hat und Spiele gewinnt.“

Am besten gleich zum Auftakt 2025 am 10. Februar im wichtigen Duell gegen Eisenach, in dem durch die vielen personellen Querverbindungen zusätzliche Brisanz steckt.

Saison 2024/25

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28.

Termine

TVB – ThSV Eisenach (10. Februar, 19 Uhr), Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr). (jüf)