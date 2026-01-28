TVB Stuttgart: Das Erbe von Bitter – warum dreht sich das Torwartkarussell beim TVB so rasant?

Seit dem Abgang von Jogi Bitter hat der TVB Stuttgart eine hohe Fluktuation zwischen den Pfosten. Woran liegt das muntere Torwart-wechsel-dich-Spielchen beim Handball-Bundesligisten?
Johannes „Jogi“ Bitter war eine Bank. Von Januar 2016 bis 2021 hütete der ehemalige Nationalkeeper (175 Länderspiele) erfolgreich das Tor des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. In der Zeit danach kam es häufig zu einem munteren Wechselspielchen zwischen den Pfosten. Nur einer hielt es ähnlich lange aus wie Bitter: Miljan Vujovic. Der slowenische Nationalkeeper kam im Februar 2022 und verlässt den TVB nun im kommenden Sommer. Nach Informationen unserer Redaktion zeigt unter anderem Bundesligarivale ThSV Eisenach Interesse an dem 25-Jährigen.