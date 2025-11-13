TV-Kultsendung vor dem Aus: SWR spart durch Einstellung von „Eisenbahn-Romantik“ jährlich eine Million Euro

Seit Monaten gibt es Protest gegen das geplante Aus der SWR-Kultsendung „Eisenbahn Romantik“ – auch Märklin schaltet sich ein. Jetzt hat sich damit sogar die Landesregierung befasst.
Der Protest gegen die Einstellung der SWR-Sendung „Eisenbahn Romantik“ zum Jahresende hält weiter an – und hat nun auch den Landtag erreicht: Die grün-schwarze Regierung wurde in einer Kleinen Anfrage des SPD-Abgeordneten Jonas Weber gefragt, was die Ursachen für das Aus seien, wie sich die Zuschauerzahlen entwickelt haben und wie hoch die Produktionskosten seien.