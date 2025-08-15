Tübinger OB diskutiert mit AfD: Streitgespräch zwischen Palmer und Frohnmaier: Nur Tübinger dürfen in die Halle

Der Tübinger OB Boris Palmer wird nach einem Deal mit der AfD am 5. September mit dem Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier diskutieren. Rund 750 Menschen passen in die Halle.

Es war ein umstrittener Deal, den Boris Palmer eingegangen ist, um Umsatzverluste bei Tübinger Einzelhändlern zu vermeiden: Denn die hatten wegen einer geplanten AfD-Kundgebung und einer Gegendemo an einem Samstag Mitte Juli in der Innenstadt befürchtet, deutlich weniger Kunden in ihren Läden begrüßen zu dürfen. Also schlug der Rathauschef den Rechtspopulisten einen Alternativtermin unter der Woche vor, doch den wollte die AfD nicht einfach so akzeptieren – und machte den Vorschlag: Verzicht auf die Kundgebung und dafür öffentliches Streitgespräch mit dem OB. Palmer willigte ein.

Der mögliche Besucherkreis ist klar begrenzt

Ab sofort sind Anmeldungen für die Veranstaltung am 5. September (19 Uhr, Einlass 18 Uhr) in der Tübinger Hermann-Hepper-Halle möglich, wie die Stadt Tübingen am Freitagmittag mitteilte. Der Ex-Grüne wird es mit dem baden-württembergischen Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier aufnehmen.

Bis zu rund 750 Zuhörerinnen und Zuhörer finden Platz in der Halle. Doch der mögliche Besucherkreis ist klar begrenzt: „Da die Veranstaltung in erster Linie für die Tübinger Bürgerinnen und Bürger gedacht ist, können sich nur Personen mit Wohnsitz in Tübingen anmelden“, informiert eine Sprecherin der Stadt.

Doch damit auch Interessierte aus anderen Städten und Gemeinden das Streitgespräch verfolgen können, wird es auch einen Livestream geben (siehe unten Infobox). Die Zuhörer in der Halle haben die Möglichkeit, über eine „Los-Box“ Fragen und Statements einzureichen. „Eine Auswahl wird in der Halle vorgelesen und fließt in die Diskussion auf der Bühne ein“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Anmeldung zum Streitgespräch Palmer vs. Frohnmaier

Teilnahme

Wer bei der Veranstaltung am 5. September dabei sein möchte, kann sich mit Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum über ein Online-Formular unter www.tuebingen.de/streitgespraech anmelden.

Livestream

Der Link für die Live-Übertragung ist am Veranstaltungstag unter www.tuebingen.de/streitgespraech abrufbar.