TSV 1860 München: Lehmann-Gerücht um 1860 - das sagt der „Löwen“-Präsident dazu

Bei 1860 München will der Investor Ismaik seine Mehrheitsanteile loswerden. Laut einem Bericht ist ein Ex-DFB-Star interessiert. Dazu äußert sich der Präsident.

Der frühere Nationaltorhüter und VfB-Keeper Jens Lehmann will laut einem Medienbericht beim TSV 1860 München einsteigen und die Anteile von Investor Hasan Ismaik übernehmen. Den Plänen, über die die Münchner „Abendzeitung“ berichtete, schenkt der Fußball-Drittligist aber offenbar wenig Beachtung. „Da ist nichts dran, deswegen gibt es dazu nichts zu sagen“, schilderte Vereinspräsident Gernot Mang gegenüber der „tz“.

Laut „AZ“ sucht der 55 Jahre alte Lehmann weltweit nach Mit-Investoren, um Ismaik dessen Mehrheitsanteile abzukaufen. Der Jordanier hatte mehrfach gesagt, dass er verkaufen wolle, wenn sich ein geeigneter Käufer findet. Erst im Juli hatte ein angeblicher Deal mit einem Schweizer Geldgeber für Aufregung gesorgt - am Ende einer kuriosen Posse platzte das Geschäft aber und der bei großen Teilen der „Löwen“-Fans verhasste Ismaik blieb an Bord.

Lesen Sie auch

Lehmann-Plan für neues Stadion? Präsident wiegelt ab

Wie die „Abendzeitung“ berichtete, wolle Lehmann bei einer Übernahme der Mehrheit als Sportchef der Sechziger antreten, zudem solle ein Stadionprojekt im östlichen Münchner Stadtteil Riem verfolgt werden. Dem entgegnet Mang, dass sich der Verein bei seinen Gesprächen mit der Stadt auf Giesing, wo das traditionelle Grünwalder Stadion steht, konzentriere.

Lehmann selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.