TSV 1860 München: Lehmann-Gerücht um 1860 - das sagt der „Löwen“-Präsident dazu

Bei 1860 München will der Investor Ismaik seine Mehrheitsanteile loswerden. Laut einem Bericht ist ein Ex-DFB-Star interessiert. Dazu äußert sich der Präsident.
Der frühere Nationaltorhüter und VfB-Keeper Jens Lehmann will laut einem Medienbericht beim TSV 1860 München einsteigen und die Anteile von Investor Hasan Ismaik übernehmen. Den Plänen, über die die Münchner „Abendzeitung“ berichtete, schenkt der Fußball-Drittligist aber offenbar wenig Beachtung. „Da ist nichts dran, deswegen gibt es dazu nichts zu sagen“, schilderte Vereinspräsident Gernot Mang gegenüber der „tz“.