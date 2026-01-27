Trauer im deutschen Fußball: Schiedsrichter-Legende Eugen Strigel ist tot

Fast sechs Jahrzehnte prägte Eugen Strigel das deutsche Schiedsrichterwesen - als Referee, Ausbilder und TV-Experte. Nun ist der frühere Bundesliga-Schiedsrichter im Alter von 76 Jahren verstorben. Der DFB würdigt ihn als "Mensch und Freund".
Der deutsche Fußball hat eine prägende Figur verloren: Eugen Strigel (1949-2026) ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der gebürtige Baden-Württemberger widmete nahezu sein gesamtes Erwachsenenleben dem Schiedsrichterwesen - mit einer Hingabe, die ihresgleichen sucht. "Ganz oder gar nicht", lautete sein Motto. Strigel lebte es bis zuletzt.