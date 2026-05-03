Der Keeper der TSG Hoffenheim patzt, Alexander Nübel dagegen hält überragend: Ändert das die Konstellation im DFB-Tor?
Das Duell ist eigentlich keines, denn der Bundestrainer hat sich im Grunde festgelegt: Oliver Baumann ist die Nummer eins der DFB-Elf bei der WM im Sommer, Alexander Nübel sein Stellvertreter. Am Samstag nun trafen sich die Keeper zum Duell, das in dem Fall ja tatsächlich eines war, denn Baumann (TSG Hoffenheim) und Nübel (VfB Stuttgart) standen sich im Bundesligaspiel direkt gegenüber.