Tödlicher Unfall in Stuttgart: Am Olgaeck kommt Tempo 30

1 Am Olgaeck geschah Anfang Mai ein tödlicher Unfall. Foto: Fotoagentur Stuttgart Andreas Rosar

Weil am Olgaeck nicht zum ersten Mal ein schwerer Unfall passiert ist, soll dort nun ein neues Tempolimit gelten. Eine Regelung der Straßenverkehrsordnung macht das möglich.











Link kopiert



Es ist längst noch nicht klar, warum es am 2. Mai 2025 am Stuttgarter Olgaeck zu einem tödlichen Unfall kam. Dennoch wird seither viel über die Sicherheit des komplexen Verkehrsknotenpunktes diskutiert. Ein erstes Ergebnis liegt nun vor: Die Stadt reagiert auf einen antrag von SPD und Volt und führt an der Stelle Tempo 30 ein – in zwei Stufen. Für weitere Maßnahmen muss erst das Ergebnis eines Sicherheitsaudits abgewartet werden, machte für die Verwaltung Cornelia Diehl deutlich. Sie leitet die Dienststelle für Verkehrsregelung und Verkehrssicherheit im Amt für öffentlich Ordnung der Landeshauptstadt.