Töchter an seiner Seite: Altkönig Juan Carlos wird in Paris geehrt

Der spanische Altkönig Juan Carlos I. hat in der französischen Nationalversammlung einen Sonderpreis für seine Memoiren erhalten - begleitet von seinen Töchtern Elena und Cristina sowie einem Bekenntnis zu seinen Fehlern.
Am Samstag empfing die französische Nationalversammlung Juan Carlos I. (88) mit einem Sonderpreis für politische Literatur für sein Memoirenbuch "Reconciliación" - eine Ehrung, die in Frankreich durchaus kontrovers diskutiert wurde, im Festsaal des Palais Bourbon aber unbestreitbar ihren Platz fand.