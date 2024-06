Tipico, Betano & Co.

Erst seit dem Jahr 2020 können Online-Sportwetten legal angeboten werden. Vorher agierten namhafte Anbieter wie Tipico oder Betano im teils illegalen Bereich. Nun folgt eine Niederlage nach der anderen – wie zuletzt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart.











Was schon zu Bundesliga-Zeiten unmöglich ist, gilt erst recht für die Wochen der Europameisterschaft: An Sportwettenanbietern können Fußballfans nicht vorbeischauen. Mit dem Marktführer Tipico etwa pflegen die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und der Fußball-Bund (DFB) eine immer engere Geschäftspartnerschaft. Im Gerichtssaal jedoch gerät die Gilde zunehmend in die Defensive. Diversen Urteilen zufolge müssen sie teils hohe Verluste erstatten, die Spieler bei illegal angebotenem Online-Glücksspiel verloren hatten.