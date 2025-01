Was bedeutet das für Nutzer in Europa?

Mögliches TikTok-Verbot in den USA

1 TikTok könnte in den USA verboten werden. Foto: Below the Sky / shutterstock.com

TikTok steht in den USA vor einem möglichen Verbot, doch könnten davon auch europäische Nutzer betroffen sein?











Link kopiert



TikTok, die beliebte Video-Plattform mit Millionen Nutzern weltweit, steht in den USA vor einem möglichen Verbot. Die Entscheidung könnte nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa Konsequenzen haben. Während die EU-Kommission TikTok wegen Jugendschutz, Datenschutz und politischer Manipulation untersucht, fragen sich viele Nutzer: Droht auch hier ein Verbot?