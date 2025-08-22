Der Zoo in Leipzig hat drei Amurtiger-Babys einschläfern lassen. Warum ist die erste Mutterschaft so schwierig? Was sagt Wilhelma-Chef Thomas Kölpin?
Die Wilhelma hat vor kurzem erst ihre neue Anlage für Amurtiger eröffnet. Dort leben sich derzeit Kater Amazar aus einem niederländischen Zoo und Tigerdame Noia aus Frankreich ein. Sie sollen in der bedrohten Tierart im Rahmen des Europäischen Artenzuchtprogramm (EAZA) einmal für Nachwuchs sorgen. Noch sehen sie sich nur durch den Zaun. Inzwischen ist auch Noia im Freien und übernachtet dort sogar gerne, wie Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin weiß. Auch Amazar sei „total entspannt“ und gehe gerne in den Stall rein und raus. Die beiden zeigen derzeit ein „freundliches Interesse“ füreinander, sagt Kölpin.