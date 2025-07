Tickets für Bus und Bahn: Wie umgehen mit Schwarzfahrern?

1 Fahrkartenkontrolle im Nahverkehr. Foto: dpa

Stuttgart nimmt einiges Geld für rabattierte Sozialtickets in die Hand. Aber erreicht man damit die Personengruppe, für die Schwarzfahren in der Kriminalisierung zu enden droht?











Rund 4500 Menschen im Jahr kommen jedes Jahr in Baden-Württemberg wegen „Erschleichens von Leistungen“ vor Gericht, die meisten Fälle betreffen Schwarzfahrer. Während jährlich ein Dutzend davon reguläre Haftstrafen antritt, etwa weil sie bei der Kontrolle gewalttätig wurden, landeten 2023 und 2024 insgesamt 529 Menschen in der so genannten Erzwingungshaft.