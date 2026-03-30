The White Lotus: Heather Graham und weitere Stars verstärken Cast

Die kommende vierte Staffel von "The White Lotus" nimmt weiter Form an: Sechs Schauspieler stoßen zum Cast, darunter Heather Graham und die aus einer "Vikings"-Serie bekannte Frida Gustavsson.
HBO hat sechs weitere Schauspielerinnen und Schauspieler für die vierte Staffel der Emmy-prämierten Serie "The White Lotus" offiziell bekanntgegeben. So wird für die neue, in Frankreich spielende Season unter anderem Schauspiellegende Heather Graham ("Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung", 56) vor der Kamera stehen. HBO hat zudem bekannt gegeben, dass das Casting für die neuen Folgen derzeit noch nicht abgeschlossen ist.