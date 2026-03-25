Test gegen die Schweiz: Stefan Raab und Michael Bully Herbig kommentieren DFB-Spiel

Flutlicht-Einsatz für Stefan Raab und Michael Bully Herbig: Gemeinsam werden die Entertainment-Größen das anstehende Freundschaftsspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz kommentieren.
Dass sie gemeinsam "gegen irgendson Schnulli" bestehen können, haben Stefan Raab (59) und Michael Bully Herbig (57) nun schon in mehreren Episoden ihrer RTL-Spielshow bewiesen. Doch wie schlagen sich die beiden Entertainer als Kommentatoren-Duo bei einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer? Schon in wenigen Tagen werden es die Zuschauer erfahren.