Test gegen die Schweiz: Stefan Raab und Michael Bully Herbig kommentieren DFB-Spiel

Flutlicht-Einsatz für Stefan Raab und Michael Bully Herbig: Gemeinsam werden die Entertainment-Größen das anstehende Freundschaftsspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz kommentieren.

Dass sie gemeinsam "gegen irgendson Schnulli" bestehen können, haben Stefan Raab (59) und Michael Bully Herbig (57) nun schon in mehreren Episoden ihrer RTL-Spielshow bewiesen. Doch wie schlagen sich die beiden Entertainer als Kommentatoren-Duo bei einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer? Schon in wenigen Tagen werden es die Zuschauer erfahren.

Für das DFB-Testspiel gegen die Schweiz am 27. März (Anpfiff um 20:45 Uhr) widmen sich Raab und Herbig König Fußball. Wahlweise über RTL+ oder dem YouTube-Kanal "RTL Sport" gibt es die alternative Live-Tonspur ab 20:30 Uhr kostenfrei zu hören. RTL verspricht dabei "ungefilterte und garantiert unterhaltsame" Kommentare der beiden Showgrößen. Wer darauf dennoch keine Lust hat: Auf dem Fernsehsender RTL führt wie gewohnt Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49) durch die Partie, die im Schweizer St. Jakob Park in Basel ausgetragen wird.

Dreamteam Raab & Bully

Stefan Raab und Michael Bully Herbig haben bereits auf unterschiedliche Weise bewiesen, ein Entertainment-Dreamteam zu bilden. Schon lange vor "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" machten sie etwa für den Soundtrack von "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" mit dem Song "Space Taxi" gemeinsame Sache. Und sogar ein Fußballspiel haben sie vor Urzeiten gemeinsam kommentiert: Im Jahr 2002 nahmen sie sich dem Bundesliga-Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund an. Oder, wie es Raab damals scherzhaft ausdrückte: "1. FC Bayern München gegen VfB Hertha Dortmund."

Ein weiteres Freundschaftsspiel steigt dann am Montag, 30. März, in der MHP-Arena in Stuttgart. Gegner des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist dann Ghana. Zu sehen gibt es diese Partie ab 20:45 Uhr im Ersten oder über die ARD Mediathek.

Wirklich ernst wird es fürs DFB-Team derweil erst am 14. Juni - dann bestreitet es sein Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA gegen Außenseiter Curaçao. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt.