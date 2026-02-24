Ab Juli dieses Jahres fallen pauschale Zollgebühren für Billigsendungen aus China an. Was das für Schnäppchenjägerinnen und -jäger bedeutet.
Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher gilt Online-Shopping bei chinesischen Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress als günstige Alternative zum Einkauf in Europa. Kleinteile, Kleidung oder Elektronikzubehör werden oft für wenige Euro angeboten und direkt nach Hause geliefert. Damit könnte jedoch bald Schluss sein - zumindest mit den besonders niedrigen Preisen.