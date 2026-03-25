Taskforce der deutschen Bahn: Nur kalten Kaffee aufgewärmt?

Die Vorschläge für zuverlässigeren Schienenverkehr enttäuschen Experten. Ein Insider sagt: Vieles hat schon eine Fachkommission von Ex-Minister Wissing vorgeschlagen.
Es sollte ein großer Wurf werden. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) berief vorigen November eine Taskforce, in der unter Leitung seines Staatsministers Ulrich Lange (CSU) Branchenvertreter gute und schnell umsetzbare Vorschläge für zuverlässigeren Schienenverkehr erarbeiten sollten. Denn mit nur noch 60 Prozent der ICE-Flotte der Deutschen Bahn AG fahren halbwegs pünktlich, ein Tiefpunkt auch im internationalen Vergleich – und Besserung ist nicht in Sicht.