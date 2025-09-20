Tag der Schiene: Fahrgäste können nur gewinnen

Am „Tag der Schiene” auf dem Schlossplatz ist kaum ein Besucher ohne Mitbringsel wieder nach Hause gefahren, zehn Abonnenten sogar mit einem Deutschlandticket.
Leon steuert die S-Bahn hochkonzentriert durch die Region. Der Fahrersitz ist zwar noch ein bisschen groß für ihn und die vielen Anzeigen um ihn herum sind eher verwirrend. Aber die Strecke ist frei, keine Baustelle in Sicht. Diese heile und beliebte S-Bahn-Welt gibt es auch am „Tag der Schiene” auf dem Stuttgarter Schlossplatz am Samstag nur digital oder spielerisch in Form einer aufblasbaren S-Bahn-Hüpfburg.