SWR-Triell in Stuttgart: Protest gegen Teilnahme des AfD-Kandidaten Frohnmaier

Dutzende Menschen demonstrieren am Dienstagabend vor dem Stuttgarter Römerkastell gegen eine Livesendung des SWR. Es geht um die Einladung des Senders an den Spitzenkandidaten der AfD.
Es regnet immer noch, als sich vor dem Römerkastell in Bad Cannstatt die Demonstrierenden versammeln. Geschätzt zwischen 100 und 200 Personen folgen am Dienstagabend dem Aufruf des Bündnisses Stuttgart gegen Rechts, um gegen das vom Südwestrundfunk (SWR) ausgerichtete Triell vor der Landtagswahl Stellung zu beziehen.